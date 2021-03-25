Пренебрежительное отношение к ПДД и дорожной полиции закончилось для автомобилиста в центре Петербурга поездкой в наручниках в отдел. Видеозапись его задержания 25 марта показали в соцсетях.



Как сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», случайным свидетелем работы полиции он стал у пересечения улиц Садовая и Инженерная в половине четвёртого часа вечера. Двое инспекторов ДПС помогали выйти водителю «Тойоты Камри». Он противился, но проиграл и оказался лицом на земле и с руками за спиной. Причины произошедшего в объектив оператора не попали.