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На Садовой водитель «Тойоты» проигнорировал пешехода, полицию и оказался лицом в асфальте

Пренебрежительное отношение к ПДД и дорожной полиции закончилось для автомобилиста в центре Петербурга поездкой в наручниках в отдел. Видеозапись его задержания 25 марта показали в соцсетях.

Как сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», случайным свидетелем работы полиции он стал у пересечения улиц Садовая и Инженерная в половине четвёртого часа вечера. Двое инспекторов ДПС помогали выйти водителю «Тойоты Камри». Он противился, но проиграл и оказался лицом на земле и с руками за спиной. Причины произошедшего в объектив оператора не попали.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что на Садовой, 8, «Тойота» не предоставила преимущество пешеходу. Требование полиции остановиться водитель проигнорировал, однако далеко не уехал. Его задержали, доставили в 78 отдел и оформили протокол по статье 12.18 КоАП — «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». Мужчина трезв.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

dragvs
Сопротивление при задержании - еще одна статья. Камри - членовоз какой-нибудь хлипкой ОООшки, спешил по "очень важным делам".
Маэстро
Если трезвый - на психиатрическую экспертизу. Явно не в порядке.
Peshekhod
Достали пешеходы, в нарушение п.4.5 ПДД сигающие под приближающийся транспорт на НПП. Карать их! В соответствии с суровым российским законом! Дабы неповадно! Ибо доколе!?
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