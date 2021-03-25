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Юлия Галямина лишена мандата муниципального депутата

Муниципальный совет в Москве лишил Юлию Галямину депутатского статуса

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы принял решение досрочно прекратить полномочия своей коллеги Юлии Галяминой из-за вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой «дадинской» статье. Об этом со ссылкой на саму Галямину 25 марта сообщает «Интерфакс».

«Со слов муниципальных депутатов, восемь из них проголосовали за лишение меня мандата, пятеро против и один воздержался. Таким образом, решение по прекращению полномочий принято», — пояснила Юлия Галямина, отметив, что попасть на заседание лично она не смогла, поскольку охрана закрыла вход.

Решение муниципального совета Галямина намерена обжаловать в суде.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы признал муниципального депутата и преподавателя НИУ ВШЭ Юлию Галямину виновной по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). С судимостью по этой статье она лишается права участвовать в выборах.

В марте 2021 года законность данного приговора подтвердил Мосгорсуд.

Также в марте Галямина обвинила социальную сеть «ВКонтакте» в сливе номеров её подписчиков Следственному комитету.

Статья 212.1 УК получила название «дадинская» по фамилии первого приговорённого к реальному сроку. Ильдар Дадин через Конституционный суд добился пересмотра своего дела. В прошлом году его путь повторил программист Константин Котов, который получил 4 года колонии за протестные прогулки. В обоих случаях противоречий Конституции суд не усмотрел. Котов вышел из колонии неделю назад.

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Комментарии (3)

265055802
Понятия не имею что это, но раз лишают возможности избираться, значит, хороший человек.
gencon
Интересно в какой суд пойдут жаловаться продажные депутаты, голосовавшие потив, когда им оденут мешок на голову? Очевидно, что побьют всех
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