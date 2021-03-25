Юлия Галямина лишена мандата муниципального депутата

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы принял решение досрочно прекратить полномочия своей коллеги Юлии Галяминой из-за вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой «дадинской» статье. Об этом со ссылкой на саму Галямину 25 марта сообщает «Интерфакс».



«Со слов муниципальных депутатов, восемь из них проголосовали за лишение меня мандата, пятеро против и один воздержался. Таким образом, решение по прекращению полномочий принято», — пояснила Юлия Галямина, отметив, что попасть на заседание лично она не смогла, поскольку охрана закрыла вход.

