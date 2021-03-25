Жители Московского района Петербурга 25 марта пожаловались на разрастающуюся помойку, которая даже стала мешать пешеходам. Местным предлагают рядом с ней написать «Навальный», но администрация и без этого готова убрать ее уже завтра. Судя по сообщениям в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Пулковском шоссе, у дома 9, корпус 4, территория для крупногабаритного мусора превратилась в помойку и для бытового. Ни тот, ни другой не вывозят уже неделями. Жители в негодовании писали письма губернатору Александру Беглову и в районную администрацию, но реакции, по их словам, так и не последовало.

Тем временем свалка начала захватывать дорогу, мусор высох под солнцем. Петербуржцы забеспокоились, что ситуация может привести к пожару. В социальных сетях пользователи предлагают решить проблему, прибегнув к политической стороне вопроса. «Положите там плакат с надписью «Навальный, помоги». Поможет — 100%», — пишут в комментариях.

Коммунальщики порой по каким-то причинам действительно реагируют на вандализм быстрее и эффективнее, когда фигурирует фамилия оппозиционного политика. В пресс-службе администрации Московского района «Фонтанке» рассказали, что история с этой помойкой тянется еще с прошлого года. Всему виной неразбериха с тем, кто должен убирать территорию. Дом относится к ЖСК №946, который в свое время заключил договор на обслуживание данной территории с управляющей организацией ООО УО «Профсервис». Вывоз отходов с контейнерной площадки было поручено осуществлять ООО «Мехуборка СПб». Однако УК прекратила свою деятельность, и ее «подопечные» перешли в другие компании, а с организацией, которая вывозила мусор, контракт расторгли, она забрала свой контейнер и контролировать ситуацию перестала. Жители продолжили приносить отходы на привычное место; вывозить их никто не собирался, при этом за очистку площадки люди продолжали платить деньги.

«При расчетном накоплении отходов от многоквартирного дома с учетом утвержденных нормативов 105,5 куб. м в месяц (86,4 куб. м ТБО и 19,1 куб. м КГО), фактический вывоз за период с 15 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года составил 91,0 куб. м. При этом крупногабаритные отходы, фактически оплачиваемые жильцами, не вывозились», — сообщили «Фонтанке» в администрации района. Чиновники обратились в районное УМВД и потребовали проверить финансовую деятельность ЖСК №946. Территория стала очищаться силами администрации Московского района. Однако главный вопрос о том, кто должен убирать, продолжал висеть в воздухе. В итоге территорию решили просто зачистить. «Администрацией Московского района принято решение о демонтаже ограждения контейнерной площадки. В адрес комитета по благоустройству направлено письмо об исключении указанной площадки из реестра мест накопления твердых коммунальных отходов. Сегодня районная администрация проводит работы по демонтажу ограждения контейнерной площадки и уборке территории», — сообщили в районе.