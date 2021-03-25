Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит гигантский контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале и перекрыл движение, принесла публичные извинения за случившееся, сообщает 24 марта Reuters.
«Мы приносим искренние извинения за то, что вызвали серьезное беспокойство», — говорится в заявлении компании, опубликованном больше чем через сутки после инцидента.
Владелец судна заверил, что работает над разрешением сложившейся ситуации, признавшись, что сдвинуть с места севший на мель Ever Given «крайне сложно», но поспешил отметить и плюсы: никто не пострадал, а разлива горючего не произошло.
По данным Shoei Kisen, на борту контейнеровоза находились 25 членов экипажа, все — граждане Индии. Судно было полностью загружено потребительскими товарами, направлявшимися на европейские рынки в 20 000 стандартных транспортных контейнерах.
Сейчас гигантское судно длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам и севшее на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури, сравнивают с выброшенным на берег китом. Из-за него на водной артерии скопилась пробка. Из-за инцидента там застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов. Страдают и военные: российский корвет «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Кола» не могут войти в Суэцкий канал из Красного моря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт OSINT-1, публикующий снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.