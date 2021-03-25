Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит гигантский контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале и перекрыл движение, принесла публичные извинения за случившееся, сообщает 24 марта Reuters.

«Мы приносим искренние извинения за то, что вызвали серьезное беспокойство», — говорится в заявлении компании, опубликованном больше чем через сутки после инцидента.

Владелец судна заверил, что работает над разрешением сложившейся ситуации, признавшись, что сдвинуть с места севший на мель Ever Given «крайне сложно», но поспешил отметить и плюсы: никто не пострадал, а разлива горючего не произошло.