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Владелец перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза извинился за инцидент. В пробку попали и российские военные

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит гигантский контейнеровоз, который застрял в Суэцком канале и перекрыл движение, принесла публичные извинения за случившееся, сообщает 24 марта Reuters.

«Мы приносим искренние извинения за то, что вызвали серьезное беспокойство», — говорится в заявлении компании, опубликованном больше чем через сутки после инцидента.

Владелец судна заверил, что работает над разрешением сложившейся ситуации, признавшись, что сдвинуть с места севший на мель Ever Given «крайне сложно», но поспешил отметить и плюсы: никто не пострадал, а разлива горючего не произошло.

По данным Shoei Kisen, на борту контейнеровоза находились 25 членов экипажа, все — граждане Индии. Судно было полностью загружено потребительскими товарами, направлявшимися на европейские рынки в 20 000 стандартных транспортных контейнерах.

Фото: скриншот с https://www.marinetraffic.com/
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Сейчас гигантское судно длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам и севшее на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури, сравнивают с выброшенным на берег китом. Из-за него на водной артерии скопилась пробка. Из-за инцидента там застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов. Страдают и военные: российский корвет «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Кола» не могут войти в Суэцкий канал из Красного моря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт OSINT-1, публикующий снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Фото: скриншот с https://www.marinetraffic.com/

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Комментарии (5)

gencon
Вояки с собственным танкером ходят.... Во привычки, вот нравы. Это ж скока денег в топку, и ради чего? Дворца?
Peshekhod
А корвет-то чего ждет? Так и на бой с фашистами опоздать можно! Срочно надо объезжать пробку по встречке. Вокруг Африки.
f0ntan
Извинявшийся япошка сделал себе хара кири?
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