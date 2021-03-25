Оборот петербургских отелей весной вырос на четверть и достиг 117 млн рублей в неделю

С начала марта оборот гостиничного сектора, по данным эквайрингового бизнеса ВТБ, увеличился к 2020 году на четверть (до 117 млн рублей), а средний чек в этой категории составил 13,7 тысяч рублей, сообщила 25 марта пресс-служба ВТБ.



Ранее, 22 марта, в Смольном заявили, что в петербургских отелях на время Международного экономического форума (ПМЭФ), то есть со 2 по 5 июня, не осталось свободных мест. Однако с этим можно поспорить: во многих системах интернет-бронирования по-прежнему доступны разные варианты размещения.