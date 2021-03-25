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Полицейские вычислили обнальщиков во главе с предприимчивой петербурженкой. За пару лет банда отмыла почти 150 млн рублей

Петербургская полиция вычислила теневых банкиров во главе с предприимчивой горожанкой, которые за пару лет обналичили около 150 миллионов рублей. Об этом 25 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.

Как рассказали изданию в ведомстве, полицейские задержали участников преступной группы в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Организатором оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Каждый из её сообщников имел чёткую роль: 45-летний мужчина привлекал клиентов, а также отвечал за разработку схем по обналичиванию денег, а 26-летний молодой человек занимался регистрацией фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открытием счетов в кредитных организациях.

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«С марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчётные счета подконтрольных подозреваемым организаций. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 миллиона рублей», — привели подробности схемы обнальщиков в полицейском главке.

В результате проведённых задержаний и обысков обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности подставных организаций. Расследование продолжается.

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Комментарии (11)

Danik
Обычные предприниматели. Чубайс с коробкой из-под ксерокса сразу больше срубил. И ничего! Живет прекрасно! И еще сколько с государство состриг! И на молодой женился! Учитесь!)))
Владислав Гольянов
Банда - это когда бандитизм. Читайте УК.
260559361
Классика жанра. Теперь посмотрим как СК и полиция опишет "место, время, способ" по каждой сумме, заработанной лжебанкирами в условиях отсутствия особого порядка. Уверена, что ограничатся вменением суммы наличных, обнаруженных при обыске, и вменят именно незаконные кассовые операции. будет 172 ч.2 и по паре лет условно каждому с конфискацией найденной наличности.
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