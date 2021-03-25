Петербургская полиция вычислила теневых банкиров во главе с предприимчивой горожанкой, которые за пару лет обналичили около 150 миллионов рублей. Об этом 25 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.



Как рассказали изданию в ведомстве, полицейские задержали участников преступной группы в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Организатором оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Каждый из её сообщников имел чёткую роль: 45-летний мужчина привлекал клиентов, а также отвечал за разработку схем по обналичиванию денег, а 26-летний молодой человек занимался регистрацией фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открытием счетов в кредитных организациях.