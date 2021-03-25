Петербургская полиция вычислила теневых банкиров во главе с предприимчивой горожанкой, которые за пару лет обналичили около 150 миллионов рублей. Об этом 25 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.
Как рассказали изданию в ведомстве, полицейские задержали участников преступной группы в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Организатором оказалась 31-летняя жительница Петербурга. Каждый из её сообщников имел чёткую роль: 45-летний мужчина привлекал клиентов, а также отвечал за разработку схем по обналичиванию денег, а 26-летний молодой человек занимался регистрацией фиктивных юрлиц и индивидуальных предпринимателей, открытием счетов в кредитных организациях.
«С марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчётные счета подконтрольных подозреваемым организаций. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы, составил не менее 16,2 миллиона рублей», — привели подробности схемы обнальщиков в полицейском главке.
В результате проведённых задержаний и обысков обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности подставных организаций. Расследование продолжается.