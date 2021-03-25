«Есть понятие естественных синоптических сезонов. Естественных не для человека, а для атмосферы… Естественный синоптический сезон весны примерно совпадает с концом второй декады марта, началом третьей декады в центре Европейской России. В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны», — цитирует Вильфанда РИА Новости 25 марта.

В центре Европейской России весенние циркуляционные процессы в атмосфере пришли на смену зимним. Это означает, что наступил синоптический сезон весны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Правда, это не означает, что будет постоянно тепло.

По его словам, этот сезон в среднем длится до первой декады мая, а потом начнется естественный синоптический сезон — первая половина лета.

В ближайшие пять дней на всей европейской территории России дневная температура будет примерно одинаковой. «На юге циклоническая активность, поэтому там даже в Краснодарском крае дожди со снегом. Температуры такие же, как в центре Европейской России и на севере. Дневные температуры плюс шесть-восемь градусов… Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — говорит Вильфанд.

Наиболее значительные температурные отклонения ожидаются на Северо-Западе (в том числе в Петербурге), в Карелии, Мурманской области — температура на 6 градусов выше нормы. «Это значит, что максимальные значения дневные — четыре-восемь градусов тепла. Для Северо-Западного округа это очень высокие температуры», — сообщил синоптик РИА.

В Петербурге вчера, напомним, был установлен новый температурный рекорд. Сегодня тоже теплее обычного, хотя может пойти снег.