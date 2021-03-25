Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 марта возможны мокрый снег и дождь, ветер умеренный, прошлой и предстоящей ночью местами гололедица. Температура с ночных -1... +3 градуса днём повысится до 5–7.
По итогам дня вчера воздух в Петербурге прогрелся до 11,2 градуса, это на 0,6 °С выше, чем было в 1936 году, пояснил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Таким образом был обновлён суточный рекорд максимальной температуры.
Впрочем, и сегодня, по данным «Яндекс.Погоды», температура выше нормы. Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге в течение суток бывает от минус 7 до плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. Самое холодное 25 марта выдалось в 1963 году, минус 20, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 12 градусов.
Завтра тоже ожидается небольшой дождь, а в субботу уже сухо и до плюс 10.