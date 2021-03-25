Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях и мессенджерах спрашивать номер паспорта

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 23 марта. Он подготовлен в рамках работы над поправками в Федеральный закон «О персональных данных». Согласно этим поправкам, с 1 июля операторы должны будут организовать сбор согласий от пользователей о том, какие его персональные данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей соцсетей номер паспорта, адрес, телефон и электронную почту. Это следует из проекта приказа регулятора, на который 24 марта обратил внимание « Коммерсантъ ».

Автор поправок депутат «Единой России» Антон Горелкин уточнил, что в первую очередь приказ направлен на социальные сети и мессенджеры. В случае несоблюдения требований интернет-площадкам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Предполагается, что новый пользователь сможет выбрать регистрацию через собственную платформу соцсети или через Единую информационную систему (ЕИС). В последнем случае ему необходимо будет предоставить полное имя, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту, которые проверят через портал госуслуг — с ним интегрирована ЕИС. При этом, как указано в документе, данные всех зарегистрированных в системе могут быть предоставлены «иным государственным органам в случаях, определенных федеральными законами».

Фактически в российских соцсетях и мессенджерах уже действует «регистрация по паспорту». В 2019 году заработали новые правила идентификации, по которым у пользователей запрашивают номер сотового телефона, а при легальной покупке SIM-карты в России необходим паспорт.