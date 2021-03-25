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Роскомнадзор предложил при регистрации в соцсетях и мессенджерах спрашивать номер паспорта

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей соцсетей номер паспорта, адрес, телефон и электронную почту. Это следует из проекта приказа регулятора, на который 24 марта обратил внимание «Коммерсантъ».

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 23 марта. Он подготовлен в рамках работы над поправками в Федеральный закон «О персональных данных». Согласно этим поправкам, с 1 июля операторы должны будут организовать сбор согласий от пользователей о том, какие его персональные данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично.

Автор поправок депутат «Единой России» Антон Горелкин уточнил, что в первую очередь приказ направлен на социальные сети и мессенджеры. В случае несоблюдения требований интернет-площадкам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Предполагается, что новый пользователь сможет выбрать регистрацию через собственную платформу соцсети или через Единую информационную систему (ЕИС). В последнем случае ему необходимо будет предоставить полное имя, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту, которые проверят через портал госуслуг — с ним интегрирована ЕИС. При этом, как указано в документе, данные всех зарегистрированных в системе могут быть предоставлены «иным государственным органам в случаях, определенных федеральными законами».

Фактически в российских соцсетях и мессенджерах уже действует «регистрация по паспорту». В 2019 году заработали новые правила идентификации, по которым у пользователей запрашивают номер сотового телефона, а при легальной покупке SIM-карты в России необходим паспорт.

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Комментарии (21)

vader
А почему до сих пор в комментариях не слышна песня "я честный человек, мне нечего скрывать"?
Danik
Как обленились сотрудники ФСБ даже не передать! Это же их проект! Что по телефону, почте, IP человека не пробить?! Он же итак сам на себя всё выкладывает!
VF812
Прививку будут требовать?
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