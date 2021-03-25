автор фото Сергей Николаев Поделиться Поделиться







В 2015 году в Цимлянске прямо во время съемки сериала про казачий колхоз в кадр к актеру вошла маленькая бездомная собачонка. «Вот скажи, знаешь, как это, когда от любви лапы немеют?» — спросил тот, не выходя из роли. Не прошло и двух лет, как четвероногая Глаша оказалась в центре Петербурга и начала блистать на театральной сцене в роли Муму. А потом у нее онемели лапы.

автор фото Сергей Николаев автор фото Сергей Николаев автор фото Сергей Николаев Поделиться Поделиться







В течение четырех лет Глаша играла Муму в МДТ — Театре Европы. Сцены не боялась, не отвлекалась на сотни зрителей по ту сторону рампы. И это при том, что каждый раз, когда она выходила на сцену, по залу проносился вздох умиления — на «Муму» приходили толпы детей, а живая собачка превращала спектакль из школьной программы в занимательное событие.



«Мы увидели объявление в социальных сетях театра о том, что ищут собаку на роль Муму, — вспоминает хозяйка Глаши Алена Каллистова. — И я решила, почему бы не попробовать: мы живем совсем недалеко от театра, а Глаша очень дружелюбная и миловидная».

Аккуратное удлиненное тело, огромные карие глаза и невероятные уши, распахивающиеся, как крылья бабочки, — в Ростовской области все дворняжки, как правило, маленькие, а среди их предков, вероятно, были таксы и чихуа-хуа. Строго говоря, Глафире больше к лицу пришлась бы роль Каштанки. Но она не стала капризничать и согласилась на Муму.

автор фото Сергей Николаев автор фото Сергей Николаев автор фото Сергей Николаев Поделиться Поделиться







Фотографии миниатюрной южанки в театре понравились, и её пригласили на кастинг. Претенденток было много, но всех отсматривали в разное время, чтобы у дам не возникло соблазна собачиться из-за роли. Так Глаша впервые встретилась с «Герасимом» — актером Олегом Рязанцевым. По сути, вся интрига кастинга заключалась в том, возникнет ли между будущими партнерами по спектаклю химия. Глаша и Олег друг другу сразу понравились. «После этого Олег месяц приходил к нам, чтобы пообщаться с Глашей. Он кормил её, гулял с ней, разговаривал, она начала воспринимать его как товарища, — говорит Алена. — И потом, когда начались репетиции и спектакли, бежала в театр вприпрыжку, радостная, потому что знала, что встретится там с Олегом».



Специально Глашу не дрессировали. Что нужно делать, когда идти, а когда сидеть на месте, какие реплики обращены к ней и почему Герасим — хороший, а барыня — противная, Глаша поняла сразу и без слов. Вот её друг Олег мечется по сцене и мычит, потерял что-то ценное и никак найти не может. Да не что-то, а её, Глашу! Значит, надо бежать к нему, успокоить, она же вот, рядом, не оставит его одного. Вот Герасим сажает Муму в бочку, чтобы ждала его, отворачивается, а собачка за его спиной выпрыгивает и снова оказывается рядом: сюрприз! Дети в восторге. Каждый спектакль получался уникальным, потому что работа с животным — всегда чуточку импровизация. В сцене утопления Глаше удавалось выйти сухой из воды: Олег Рязанцев «ронял» партнершу в устроенный в сцене люк, а оттуда вылетали брызги. Хитрость заключалась в том, что специально обученные люди быстро принимали Глашу из рук актера и изображали драматический всплеск. В артистический райдер Глафиры входила сосиска, которую в обычной жизни нельзя, но после хорошо выполненной работы — можно. Иногда сосиски дарили зрители — вместо цветов.



За спектакли Глаша получала и настоящий гонорар, но разбогатеть на своей славе ей не удалось: заработанного как раз хватало на мясо и овощи — фабричные корма звезда не признает. «Муму» дают один-два раза в месяц, только во время школьных каникул — чаще. Тем не менее за четыре года Глаша даже успела дважды побывать с театром на дальних гастролях: в Старом Осколе и Красноярске.



Потом началась пандемия, и спектакли надолго отменили. А в сентябре случилось страшное.

«Мы с раннего утра поняли, что Глаше очень плохо. Но сначала подумали, что это почечная колика, у нас такое уже было, — говорит хозяйка. — Понесли её в ближайшую к нам ветлечебницу при цирке».

Глаше поставили диагноз: две межпозвоночные грыжи, которые на протяжении какого-то времени незаметно развивались, сжимая спинной мозг, — распространенная патология для собак с удлиненным позвоночником. Результат — паралич задних лап. 4 сентября Глаше сделали операцию, которая обошлась в общей сложности в 70 тысяч рублей. Но врач предупредил, что сразу Глаша ходить не начнет, период восстановления будет долгим и потребует определенных усилий. Пациентке требовались процедуры: массаж, гимнастика, ЛФК. Лучший петербургский ветеринар-реабилитолог, которая могла бы поставить собачку на ноги, была в декрете. И тогда Алена Каллистова отправилась с Глашей в Москву.



Остановились у знакомых, ходили на процедуры пять раз в неделю. Так прошли три месяца. Каждый месяц реабилитации обходился около 40 тысяч рублей. Глаша приучилась спать в вертикализаторе — специальном приспособлении, «напоминающем» собачке о том, как правильно держать тельце в пространстве.



В гардеробе Глаши появились ортезы для задних лап и подвес, чтобы человек мог помочь ей «нести» заднюю часть тела на прогулке. Без ортезов Глаша ходит только на «водной дорожке» — специальном тренажере для реабилитации.



В общей сложности с начала сентября лечение Глаши обошлось в 200–250 тысяч рублей. Большую часть денег хозяйке жертвовали Глашины зрители и просто неравнодушные люди. Сейчас, чтобы восстановиться и начать бегать без специальных приспособлений, ей предстоит 10–15 сеансов у остеопата, который поможет выпрямить искривившийся за время болезни позвоночник, плюс около месяца надо ходить на иглоукалывание (один сеанс — около 800 рублей) и занятия с тренером, чтобы привести в тонус отвыкшие от полноценной нагрузки мышцы.



Хозяйка Глаши понимает, что кому-то может показаться странным столько сил, времени и денег вкладывать в лечение животного, но намерена довести начатое до конца. Алене Каллистовой не привыкать бороться за Глашу. Шесть лет назад, когда безымянная маленькая собачка прибилась к съемочной группе в Цимлянске, Алена тоже была там — в сериале снимался её сын Глеб. Когда съемки закончились, семья вернулась в Петербург, но женщина все никак не могла забыть маленькую дворняжку. «Мы не планировали заводить собаку, потому что у нас недавно умерла наша любимица, это был тяжелый период, — говорит Алена. — Но Глаша никак не шла у меня из головы. Местные жители рассказывали нам, что у нее был хозяин, что с ним что-то случилось и собачка стала бездомной. Спустя месяц мы вернулись за Глашей. Девочка, которая живет в Цимлянске, помогла нам: поймала её на улице, купила ей ошейник и поводок. Мы оформили Глаше "собачий паспорт", билет на поезд и привезли в Петербург».

Сейчас МДТ объявил новый кастинг на роль Муму. Сможет ли Глафира вернуться к своей звездной роли после реабилитации — большой вопрос. Вернуться бы к обычной собачьей жизни, для счастья Глаше и этого было бы достаточно.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»