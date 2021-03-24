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Смольный: Снижение темпов распространения COVID-19 замедлилось, число новых случаев за неделю выросло на 23%

Почти на четверть по сравнению с прошлой средой в Петербурге увеличилось число заболевших ковидом. В межведомственном городском комитете по противодействию распространению коронавирусной инфекции констатируют: динамика темпов распространения COVID-19 становится менее оптимистичной.

«По сравнению со средой 17 марта, сегодня отмечен рост на 22,66 % новых случаев заболевания COVID-19. В то же время снизилось количество госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Снизилось и общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией, преимущественно за счет амбулаторных пациентов. В целом снижение распространения инфекции замедлилось», — рассказали в Смольном 24 марта.

Как сообщалось ранее, уже больше 250 тыс. петербуржцев закончили полный цикл вакцинации, однако это пока в 10 раз меньше, чем требует Минздрав. Сегодня стало известно о новой поставке вакцины — 39,2 тыс. комплектов. Сейчас в поликлиниках доступны 27,2 тыс. комплектов.

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Комментарии (3)

***_555
3-я волна.
Piter Russo
Нарастить темп вакцинации не могут, хватает только на добровольно идущих вакцинироваться. Поставок не достаточно, и при этом требуют привить 2,5 млн при этом... К концу года может и смогут достигнуть данной цифры.
Агроном аэродрома
"число новых случаев за неделю выросло" - не выросло, а отрицательно упало!
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