Смольный: Снижение темпов распространения COVID-19 замедлилось, число новых случаев за неделю выросло на 23%

«По сравнению со средой 17 марта, сегодня отмечен рост на 22,66 % новых случаев заболевания COVID-19. В то же время снизилось количество госпитализированных взрослых с ковид-ассоциированными состояниями. Снизилось и общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией, преимущественно за счет амбулаторных пациентов. В целом снижение распространения инфекции замедлилось», — рассказали в Смольном 24 марта.



Как сообщалось ранее, уже больше 250 тыс. петербуржцев закончили полный цикл вакцинации, однако это пока в 10 раз меньше, чем требует Минздрав. Сегодня стало известно о новой поставке вакцины — 39,2 тыс. комплектов. Сейчас в поликлиниках доступны 27,2 тыс. комплектов.