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Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Спустя сутки после укола вакциной от COVID-19 состояние президента России Владимира Путина хорошее, рассказали в Кремле 24 марта.

«Президент чувствует себя хорошо», — ответил Песков «Интерфаксу» на вопрос о возможных побочных эффектах.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что через установленное время Путина ждёт прививка вторым компонентом. Каким именно препаратом привился президент, неизвестно, в Кремле лишь уточняют, что вакцина — отечественная. Кадры вакцинации тоже публиковать не стали.

Сотрудники «Фонтанки» ранее рассказывали о своих ощущениях после прививки «Спутник V».

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Комментарии (5)

Sonata
Не к добру.
Igor_VS
У нас в Нижнем Захребетьеве есть новость поважнее. Кузнец Ваня, погуляв с Нюрой, Клавой и заносчивой Верой, вернулся наконец в родное стойло к бабе Зине.
Otkating
Россия.
Сибирь.
Совершенно секретный бункер.
Пульт с кнопкой запуска межконтинентальных баллистических ракет.
"Гуд бай, Америка о-о-о..."

Зачем нам такой Песков?!
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