Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Спустя сутки после укола вакциной от COVID-19 состояние президента России Владимира Путина хорошее, рассказали в Кремле 24 марта.
«Президент чувствует себя хорошо», — ответил Песков «Интерфаксу» на вопрос о возможных побочных эффектах.
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что через установленное время Путина ждёт прививка вторым компонентом. Каким именно препаратом привился президент, неизвестно, в Кремле лишь уточняют, что вакцина — отечественная. Кадры вакцинации тоже публиковать не стали.
Сотрудники «Фонтанки» ранее рассказывали о своих ощущениях после прививки «Спутник V».