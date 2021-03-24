Врач рассказал, что сводит с ума переболевших коронавирусом и грозит смертью

«На первом месте последствия интенсивной терапии (пит-синдром), связанные с длительным пребыванием пациентов в отделениях реанимации. По данным разных авторов, это от 50 до 76%. Синдром многоплановый, проявляется спонтанным поражением нервных проводников, скелетных мышц. Человек не может самостоятельно двигаться, ему кажется, что у него болит всё или какая-то часть, иногда какая-то точка. Мигрирующая боль порой доводит пациента до оцепенения или даже делирия (помрачения сознания), о котором говорят доктора красных зон», — сообщил 24 марта Пономаренко в эфире канала «Санкт-Петербург».

На втором месте, по его словам, последствия дыхательной недостаточности — примерно у 40% пациентов, страдающих осложнениями после выписки. Далее по убывающей идут обсессивно-депрессивное расстройство, синдром иммунной дисфункции и синдромы поражения микроциркуляции и различные коагулопатии — нарушения свертываемости крови. Последние наиболее опасны осложнениями в виде инфарктов и инсультов.

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