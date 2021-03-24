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Готовим дачу к весне. Чек-лист первостепенных дел и советы по поиску мастеров

Чтобы поездка на дачу не стала трудовой повинностью для всей семьи, готовить участок стоит уже весной — причем с помощью тех, кто в этом разбирается. Что стоит сделать до начала сезона? Сверьтесь с чек-листом от Авито Услуг.

Фото: freepik.com
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1. Расчистить участок: распилить и вывезти старые деревья, собрать и утилизировать упавшие ветки. Делать это самостоятельно, даже если есть инструменты, небезопасно — лучше привлечь бригаду, которая и работу сделает, и мусор после вывезет. При выборе мастеров обратите внимание на специализацию мастера, отзывы, примеры — как, например, здесь.

Фото: freepik.com
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2. Подрезать ветки деревьев. Ранняя весна — самое подходящее для этого время. Но чтобы не отрезать лишнего и не повредить дерево, доверьте вопрос профессиональному агроному. Найти специалиста нужного профиля можно на Авито Услугах. А чтобы урожай порадовал летом, специалист даст и консультацию по уходу.

3. Осмотреть и отремонтировать забор. Не хочется возиться в одиночку, а домашние не горят желанием содействовать? Не вопрос: помощник по хозяйству не только с забором поможет, но и лавочку во дворе соорудит. Если дача далеко за городом — не беда, специалист все равно готов приехать.

Фото: freepik.com
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4. Высадить саженцы. Даже если на дачу вы приезжаете только подышать свежим воздухом, собрать ягод и сорвать с дерева сочную грушу всегда приятно. Выбрать саженцы также можно на Авито, главное — решить, что это будет: вишня, груша, или, может быть, желтая малина, которая плодоносит до самых морозов?

Фото: freepik.com
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5. Ликвидировать осиные гнезда. За зиму на чердаке могли появиться непрошеные гости. Пока они никого не покусали, надо от них избавиться.

Фото: wikipedia.org
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6. Придумать что-то новенькое. Например, установить беседку для летних чаепитий. А может, стильную перголу с качелями? Выбор исключительно за вами.

Расчистить участок, организовать дренажную систему, пробурить скважину, уложить тротуарную плитку, украсить шесть соток садовым декором — все эти и другие работы готовы взять на себя мастера с Авито Услуг. Петербуржцы уже оценили возможность делегировать дачные дела: за 2020 год спрос на специалистов по благоустройству вырос на Авито Услугах на 50%*.

Фото: freepik.com
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Как выбрать мастера?

  • Для сложных задач выбирайте мастеров с соответствующей специализацией. Такой работник сможет не только решить проблему, но и дать рекомендации на будущее — по уходу за садом, например.
  • Читайте отзывы. Совет очевидный, но действенный. Если услуги получили высокую оценку пользователей, значит, предложением стоит воспользоваться.
  • Обратите внимание на сертификаты, подтверждающие квалификацию мастера, опыт работы. Некоторые специалисты даже выкладывают скан дипломов на своей странице.
  • До начала работы не стесняйтесь задавать вопросы и уточнить итоговую стоимость всех работ. Смета должна быть прозрачной и предсказуемой.
Фото: freepik.com
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А вы где ищете работника на дачу?

Материал подготовлен специально для компании Авито Услуги

* Итоги 2020 года по сравнению с 2019-м годом, по данным пресс-службы компании.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: wikipedia.org
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

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