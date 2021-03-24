Готовим дачу к весне. Чек-лист первостепенных дел и советы по поиску мастеров

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







1. Расчистить участок: распилить и вывезти старые деревья, собрать и утилизировать упавшие ветки. Делать это самостоятельно, даже если есть инструменты, небезопасно — лучше привлечь бригаду, которая и работу сделает, и мусор после вывезет. При выборе мастеров обратите внимание на специализацию мастера, отзывы, примеры — как, например, здесь.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







2. Подрезать ветки деревьев. Ранняя весна — самое подходящее для этого время. Но чтобы не отрезать лишнего и не повредить дерево, доверьте вопрос профессиональному агроному. Найти специалиста нужного профиля можно на Авито Услугах. А чтобы урожай порадовал летом, специалист даст и консультацию по уходу.



3. Осмотреть и отремонтировать забор. Не хочется возиться в одиночку, а домашние не горят желанием содействовать? Не вопрос: помощник по хозяйству не только с забором поможет, но и лавочку во дворе соорудит. Если дача далеко за городом — не беда, специалист все равно готов приехать.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







4. Высадить саженцы. Даже если на дачу вы приезжаете только подышать свежим воздухом, собрать ягод и сорвать с дерева сочную грушу всегда приятно. Выбрать саженцы также можно на Авито, главное — решить, что это будет: вишня, груша, или, может быть, желтая малина, которая плодоносит до самых морозов?

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







5. Ликвидировать осиные гнезда. За зиму на чердаке могли появиться непрошеные гости. Пока они никого не покусали, надо от них избавиться.

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6. Придумать что-то новенькое. Например, установить беседку для летних чаепитий. А может, стильную перголу с качелями? Выбор исключительно за вами. Расчистить участок, организовать дренажную систему, пробурить скважину, уложить тротуарную плитку, украсить шесть соток садовым декором — все эти и другие работы готовы взять на себя мастера с Авито Услуг. Петербуржцы уже оценили возможность делегировать дачные дела: за 2020 год спрос на специалистов по благоустройству вырос на Авито Услугах на 50%*.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Как выбрать мастера? Для сложных задач выбирайте мастеров с соответствующей специализацией. Такой работник сможет не только решить проблему, но и дать рекомендации на будущее — по уходу за садом, например. Читайте отзывы. Совет очевидный, но действенный. Если услуги получили высокую оценку пользователей, значит, предложением стоит воспользоваться. Обратите внимание на сертификаты, подтверждающие квалификацию мастера, опыт работы. Некоторые специалисты даже выкладывают скан дипломов на своей странице. До начала работы не стесняйтесь задавать вопросы и уточнить итоговую стоимость всех работ. Смета должна быть прозрачной и предсказуемой.

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







А вы где ищете работника на дачу? Делаю все сам Доверяю советам знакомых Да по хоть по объявлению на заборе, главное, чтоб дешево На Авито Услугах

Материал подготовлен специально для компании Авито Услуги * Итоги 2020 года по сравнению с 2019-м годом, по данным пресс-службы компании.