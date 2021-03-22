Ко Дню таксиста IOWA и RSAC перепели легендарную песню «Зеленоглазое такси»

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс» Поделиться Поделиться







День таксиста отмечается 22 марта, и специально к этой дате команда «Яндекс» вместе с известными музыкантами IOWA и RSAC сняла поздравительный клип. В его основе — современная версия шлягера «Зеленоглазое такси». Катя (IOWA) и Феликс (RSAC) поют эту песню по пути на концерт, наслаждаясь поездкой, — каждый в своем такси. Пробка останавливает движение, и тогда музыканты и другие пассажиры покидают машины, на которых загораются зеленые огни, — отсылка к видео на оригинальную песню Михаила Боярского. Клип вышел сегодня утром на канале у IOWA, он называется «IOWA х RSAC х «Яндекс» — Зеленоглазое такси».





— Мне показалось неплохой затеей сделать такой ремейк, даже несмотря на то, что мой последний релиз тоже был кавер-версией, — поделился впечатлениями RSAC. — Когда мне предложили в пару IOWA, сказав, что им «очень интересно со мной поработать», тут я поплыл и дал твердый ответ «Да, приступаем!». Я работал под прикрытием, спасибо Кате, в дуэте мы создали прекрасную комбинацию, за которую не стыдно.

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс» Поделиться Поделиться







Фотографии предоставлены компанией «Яндекс» Поделиться Поделиться







Не случайно для съемок клипа использовали песню «Зеленоглазое такси»: водители-партнеры «Яндекс Go» пожелали, чтобы их поздравили именно этим хитом. Он занимает первое место в поиске Яндекса среди запросов тех пользователей, которые ищут песню про такси.

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Ролик снимали в Санкт-Петербурге, в его подготовке участвовало более 50 водителей на брендированных автомобилях. Кстати, на YouTube-канале Яндекс Водитель вышел бэкстейдж, где два таксиста поделятся своими эмоциями — они всегда мечтали сняться в настоящем клипе.

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс» Поделиться Поделиться







В подарок водителям «Яндекс» приготовил не только ролик. Таксисты с высоким рейтингом и золотым или платиновым уровнем в программе привилегий, которые выполняют много поездок и которым благодарны многие пассажиры, получат семейную полугодовую подписку на «КиноПоиск HD» и Яндекс.Музыке.



Кроме того, в День таксиста Яндекс удвоит все безналичные чаевые, которые пассажиры оставят через приложение.

День таксиста — международный праздник, он отмечается ежегодно с 1907 года. Именно тогда на дорогах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками — таксиметрами. С тех пор индивидуальный городской транспорт называют такси, а водителей — таксистами.

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