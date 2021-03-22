FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
Печать

Ко Дню таксиста IOWA и RSAC перепели легендарную песню «Зеленоглазое такси»

Так Яндекс.Про поздравил всех таксистов с профессиональным праздником. В клипе снялись более 50 представителей этой востребованной в Петербурге профессии — люди, которые ежедневно помогают тысячам горожан добраться на работу, домой, в гости, по делам.

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
ПоделитьсяПоделиться

День таксиста отмечается 22 марта, и специально к этой дате команда «Яндекс» вместе с известными музыкантами IOWA и RSAC сняла поздравительный клип.

В его основе — современная версия шлягера «Зеленоглазое такси». Катя (IOWA) и Феликс (RSAC) поют эту песню по пути на концерт, наслаждаясь поездкой, — каждый в своем такси. Пробка останавливает движение, и тогда музыканты и другие пассажиры покидают машины, на которых загораются зеленые огни, — отсылка к видео на оригинальную песню Михаила Боярского. Клип вышел сегодня утром на канале у IOWA, он называется «IOWA х RSAC х «Яндекс» — Зеленоглазое такси».


— Мне показалось неплохой затеей сделать такой ремейк, даже несмотря на то, что мой последний релиз тоже был кавер-версией, — поделился впечатлениями RSAC. — Когда мне предложили в пару IOWA, сказав, что им «очень интересно со мной поработать», тут я поплыл и дал твердый ответ «Да, приступаем!». Я работал под прикрытием, спасибо Кате, в дуэте мы создали прекрасную комбинацию, за которую не стыдно.

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
ПоделитьсяПоделиться
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
ПоделитьсяПоделиться

Не случайно для съемок клипа использовали песню «Зеленоглазое такси»: водители-партнеры «Яндекс Go» пожелали, чтобы их поздравили именно этим хитом. Он занимает первое место в поиске Яндекса среди запросов тех пользователей, которые ищут песню про такси.

ПоделитьсяПоделиться

Ролик снимали в Санкт-Петербурге, в его подготовке участвовало более 50 водителей на брендированных автомобилях. Кстати, на YouTube-канале Яндекс Водитель вышел бэкстейдж, где два таксиста поделятся своими эмоциями — они всегда мечтали сняться в настоящем клипе.

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
ПоделитьсяПоделиться

В подарок водителям «Яндекс» приготовил не только ролик. Таксисты с высоким рейтингом и золотым или платиновым уровнем в программе привилегий, которые выполняют много поездок и которым благодарны многие пассажиры, получат семейную полугодовую подписку на «КиноПоиск HD» и Яндекс.Музыке.

Кроме того, в День таксиста Яндекс удвоит все безналичные чаевые, которые пассажиры оставят через приложение.

День таксиста — международный праздник, он отмечается ежегодно с 1907 года. Именно тогда на дорогах Лондона появились первые автомобили со специальными счетчиками — таксиметрами. С тех пор индивидуальный городской транспорт называют такси, а водителей — таксистами.

Новости компаний

Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»
Фотографии предоставлены компанией «Яндекс»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний