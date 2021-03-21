На Госуслугах можно будет заключать договоры о покупке машин

Возможность заключения договоров купли-продажи автомобилей через Госуслуги прокомментировал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов. «К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале Госуслуг. Перечень действий будет утверждён приказом Минцифры России», — приводятся слова Горобцова на сайте министерства 21 марта.

После внедрения механизма электронных договоров время на оформление договоров с ТС сильно сократится, отмечает чиновник. Кроме того, будет исключён риск ошибок при составлении договоров, и безопасность сделок повысится. «Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — говорят в Минцифры.

Приказ Минцифры о перечне юридически значимых действий, осуществляемых на Госуслугах, (в том числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных документов) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В этот список вошли:

оформление договоров купли-продажи транспортных средств;

оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ;

оформление договоров финансовой аренды, за исключением договоров финансовой аренды, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями;

направление кредитору требования заемщика об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой;