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На Госуслугах можно будет заключать договоры о покупке машин

На портале Госуслуг 1 мая собираются внедрить технологию проведения «юридически значимых действий» в электронной форме.

Возможность заключения договоров купли-продажи автомобилей через Госуслуги прокомментировал директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов. «К 1 мая 2021 года Минцифры России запланирована реализация механизма осуществления юридически значимых действий в электронной форме на портале Госуслуг. Перечень действий будет утверждён приказом Минцифры России», — приводятся слова Горобцова на сайте министерства 21 марта.

После внедрения механизма электронных договоров время на оформление договоров с ТС сильно сократится, отмечает чиновник. Кроме того, будет исключён риск ошибок при составлении договоров, и безопасность сделок повысится. «Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами», — говорят в Минцифры.

Приказ Минцифры о перечне юридически значимых действий, осуществляемых на Госуслугах, (в том числе сделок, совершаемых путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания таких электронных документов) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В этот список вошли:

  • оформление договоров купли-продажи транспортных средств;
  • оформление договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, осуществляемому МФЦ;
  • оформление договоров финансовой аренды, за исключением договоров финансовой аренды, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями;
  • направление кредитору требования заемщика об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой;
  • направление кредитором уведомления об изменении условий кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

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