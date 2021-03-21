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Загадочно пропавшего молодого петербуржца из шоу Малахова нашли в болоте

Молодой петербуржец найден мёртвым спустя почти месяц. Его обнаружили в Киришском районе Ленинградской области.

Как сообщает 21 марта 47news со ссылкой на правоохранительные органы, вчера в киришскую полицию обратился местный житель. Он рассказал, что нашёл в болоте погибшего мужчину. Это оказался 25-летний петербургский таксист, пропавший в конце февраля по пути к знакомой в Кириши. Через несколько дней волонтёры наткнулись на его машину — пустую, а потом и на кроссовки.

Загадочному исчезновению таксиста под Киришами был посвящён выпуск программы Андрея Малахова. Участники шоу обсуждали возможный след наркоторговцев, а также желание парня вызволить знакомую девушку из борделя.

Так или иначе, а по предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти на теле таксиста не обнаружено.

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Комментарии (4)

lamer
79 лет тому назад такие же молодые парни гибли в болотах под Демянском, уничтожая фашистов.
sektor7
Все беды из-за баб.
Истина
sakorol
наркоша
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