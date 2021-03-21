22-летнего Царенкова задержали под утро субботы. По версии следствия, за несколько часов до этого рядом с поликлиникой № 17 на улице Александра Товпеко он дважды пырнул ножом по ногам и добавил удар в грудь подростку так, что тот скончался на месте .

Царенков частично признал вину и в подробностях расписал свой вечер: тренажёрный зал, литр пива, 0,5 виски на троих и ещё пара банок пенного, встреча с ещё одной компанией и ссора. По словам обвиняемого, он с друзьями набрёл на компанию, где оказались в том числе знакомые, вечер продолжили все вместе, но общение не задалось.



«Ранее незнакомый Царенкову К. стал сразу проявлять негатив по неизвестной причине. Царенков предложил отойти и выяснить в чем проблема. К. согласился. Собеседники вспомнили конфликт К. с другом Царенкова, который был разрешен. Царенков выразил недоумение по поводу претензий к нему из-за уже разрешенного с другом конфликта, К. разозлился, пояснил, что говорить более не о чем, и предложил выяснить отношения путем драки», — ретранслирует пресс-служба показания фигуранта.



С его слов, за углом дома договорились об условиях, однако поединок сразу пошёл не по тому сценарию. Юный соперник оказался быстр и достаточно силён, чтобы с одного удара повалить оппонента. «К. сел сверху и начал его бить. Царенков просил К. дать ему возможность встать, но К. начал его душить. После этого Царенков достал нож Mr. Blade Shifter, который носит с собой для хозяйственных нужд, и нанес два удара в правую ногу. Данные действия не остановили К., Царенков нанес удар по телу, куда именно, не помнит», — продолжают в пресс-службе.

