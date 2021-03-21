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В Понтонном ночью зарезали подростка. Задержан молодой петербуржец с огненным прошлым

Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства убийства, которое произошло в Колпинском районе Петербурга. После удара ножом скончался 16-летний подросток.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, накануне немногим позже полуночи в службу «112» позвонил юный житель посёлка Понтонный, который рассказал о нападении на 16-летнего приятеля. По его словам, на улице Александра Товпеко рядом с домом №15 друга избили; с нападавшими, которые успели сбежать, он не знаком.

Подростка ударили ножом в область сердца, ранение оказалось не совместимо с жизнью. Приехавшие медики констатировали смерть. Известно, что юноша приехал из Башкортостана, зарегистрирован на Понтонной улице. Учился в академии машиностроения имени Котина, но в феврале был отчислен.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Полицейские увезли его из квартиры на Заводском проспекте, 16/2. К 22 годам он уже успел побывать под следствием: в 17 лет попался на поджоге пекарни и ларька с овощами и фруктами в Купчино. Предприниматели юношу простили, уголовное дело было прекращено.

Гибель 16-летнего жителя Понтонного квалифицировали как убийство, уголовное дело возбудил Следственный комитет. Подозреваемый задержан на двое суток.

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Комментарии (1)

sektor7
Приехал юноша Башкортостана и уехал обратно.
Вроде больше не вернётся.
Ничего интересного. Расходимся.
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