В Понтонном ночью зарезали подростка. Задержан молодой петербуржец с огненным прошлым

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, накануне немногим позже полуночи в службу «112» позвонил юный житель посёлка Понтонный, который рассказал о нападении на 16-летнего приятеля. По его словам, на улице Александра Товпеко рядом с домом №15 друга избили; с нападавшими, которые успели сбежать, он не знаком.

Подростка ударили ножом в область сердца, ранение оказалось не совместимо с жизнью. Приехавшие медики констатировали смерть. Известно, что юноша приехал из Башкортостана, зарегистрирован на Понтонной улице. Учился в академии машиностроения имени Котина, но в феврале был отчислен.