В Понтонном ночью зарезали подростка. Задержан молодой петербуржец с огненным прошлым

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, накануне немногим позже полуночи в службу «112» позвонил юный житель посёлка Понтонный, который рассказал о нападении на 16-летнего приятеля. По его словам, на улице Александра Товпеко рядом с домом №15 друга избили; с нападавшими, которые успели сбежать, он не знаком.
Подростка ударили ножом в область сердца, ранение оказалось не совместимо с жизнью. Приехавшие медики констатировали смерть. Известно, что юноша приехал из Башкортостана, зарегистрирован на Понтонной улице. Учился в академии машиностроения имени Котина, но в феврале был отчислен.
Подозреваемого задержали через несколько часов. Полицейские увезли его из квартиры на Заводском проспекте, 16/2. К 22 годам он уже успел побывать под следствием: в 17 лет попался на поджоге пекарни и ларька с овощами и фруктами в Купчино. Предприниматели юношу простили, уголовное дело было прекращено.
Гибель 16-летнего жителя Понтонного квалифицировали как убийство, уголовное дело возбудил Следственный комитет. Подозреваемый задержан на двое суток.