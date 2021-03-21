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ВАЗ вскрыли, как консервную банку, показав содержимое, после ДТП в Петергофе

Оба участника — молодые парни на «Ладах». Один не пропустил другого, выезжая со двора.

Тяжёлое ДТП произошло 21 марта в Новом Петергофе на территории Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Озерковой улице, рядом с домом 19, столкнулись два ВАЗа — 7-й и 12-й моделей. «По слухам, один водитель погиб», — написали в группе.

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По данным «Фонтанки», все живы. Два человека госпитализированы с травмами — у них, предварительно, переломы. Глядя на фотографии, можно предположить, что «Ладу» вскрывали спасатели для извлечения из салона людей.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, около 12:15 на Озерковой улице, 9, по предварительной версии, 24-летний мужчина на ВАЗ-21124 при выезде со двора не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего парня. Оба водителя в тяжёлом состоянии госпитализированы.

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Комментарии (3)

terraquo2
Православный автопром жгет!!! На велосипеде безопаснее едить ;)
Гробы на колесах.
onotolich
Как это развидеть???
- в Новом Петергофе на территории Санкт-Петербурга.
- Два человека госпитализирована
- у них, предварительно, переломы
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