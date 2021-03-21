Тяжёлое ДТП произошло 21 марта в Новом Петергофе на территории Санкт-Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Озерковой улице, рядом с домом 19, столкнулись два ВАЗа — 7-й и 12-й моделей. «По слухам, один водитель погиб», — написали в группе.
По данным «Фонтанки», все живы. Два человека госпитализированы с травмами — у них, предварительно, переломы. Глядя на фотографии, можно предположить, что «Ладу» вскрывали спасатели для извлечения из салона людей.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, около 12:15 на Озерковой улице, 9, по предварительной версии, 24-летний мужчина на ВАЗ-21124 при выезде со двора не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего парня. Оба водителя в тяжёлом состоянии госпитализированы.