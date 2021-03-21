74-летнюю пенсионерку Валентину Есипову с переломом шейки бедра принесли на носилках в отделение «Почта Банка» в саратовском Энгельсе, так как в учреждении просили подтвердить её личность, чтобы разблокировать карту с пенсией. В кредитном учреждении заявили, что это было лишним.

«Приставы заблокировали карту, на которую приходит пенсия. Теща осталась без средств к существованию, нужно было взять справку, что именно на эту карту поступает пенсия. Заблокировали карту по судебному приказу из-за долга её сына, который погиб пять лет назад. Оказалось, что у него был непогашенный кредит», — рассказал 19 марта порталу «Вольск.ру» зять женщины Игорь Мешков. — Теща неходячая, ей даже на бок поворачиваться нельзя. Спускать ее с пятого этажа мы помучились, потому что носилки в узких лестничных пролетах вставали в распор».