Каждый пятый переболевший COVID-19 остался без антител

Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются как минимум у 20% переболевших COVID-19, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Среди переболевших, это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — рассказал ученый 21 марта в интервью «России 1».
Оставшимся без антител Гинцбург рекомендовал прививаться вакцинами, чтобы получить защиту.
Впрочем, и после прививки «Спутником V» не у всех вырабатываются антитела. Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, организм примерно 10% людей не реагирует на вакцину. Рассказы тех, кто столкнулся с такой проблемой в Петербурге, и что при этом делать, читайте в материале «Фонтанки».