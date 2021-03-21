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Каждый пятый переболевший COVID-19 остался без антител

Защитные антитела к коронавирусу не вырабатываются как минимум у 20% переболевших COVID-19, заявил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Среди переболевших, это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — рассказал ученый 21 марта в интервью «России 1».

Оставшимся без антител Гинцбург рекомендовал прививаться вакцинами, чтобы получить защиту.

Впрочем, и после прививки «Спутником V» не у всех вырабатываются антитела. Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, организм примерно 10% людей не реагирует на вакцину. Рассказы тех, кто столкнулся с такой проблемой в Петербурге, и что при этом делать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

265085197
Это так пытаются подстегнуть людей к вакцинации
Piter Russo
Это вовсе не значит что у них не выработался клеточный иммунитет.
Впрочем он мог и не выработаться. По хорошему тестировать надо людей перед прививкой на клеточный иммунитет.
Игорь Воробьев
анализ на антитела сделайте бесплатными для всех тогда и проверим
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