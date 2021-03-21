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Уверенность во всезнающей ФСБ обошлась петербургскому врачу почти в полмиллиона в рублях и долларах

Врач-окулист одной из петербургских поликлиник попалась на уловку телефонных мошенников и осталась без сбережений. Они притворились спецслужбой, которая знает всё и заботится о каждом.

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, очередное заявление о хищении денег аферистами легло на стол полиции Калининского района накануне. Заявительница — 63-летний медработник — рассказала, что её счёт в банке опустел после телефонного разговора 16 марта.

На звонок с незнакомого мобильного она ответила утром, собеседник не мелочился и представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Интересовался деньгами петербурженки, точнее, как заверил, их сохранностью. Дальше разговор пошёл по обычному сценарию о зафиксированной попытке хищения и необходимости перевести финансы на более надёжный счёт.

Женщина поверила и, повинуясь голосу в трубке, дошла до ближайшего терминала, через который перевела на подсказанный номер карты порядка 1,3 миллиона рублей и 1 965 долларов с 51 центом. В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Телефонные аферисты с регулярностью обирают жителей Петербурга, представляясь то должностными лицами, то сотрудниками службы безопасности банка. Периодически прибегают к технологии подмены номеров, и горожане видят на своих экранах знакомые цифры банка. Так, к примеру, обманули генерала МВД. Дело, по которому он проходит потерпевшим, раскрыли: задержан выходец из Украины, который выполнял конечную роль «дропера», следы идеологов схемы затерялись за границей.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
На самом деле мошенники используют элементы социальной инженерии, в состав которой входит даже гипноз. Они тонкие психологи, хорошо чувствуют собеседника. Используя свои способности преступники могут раскрутить даже самого крепкого орешка, если попадут в его слабое место. Повторяю, любого можно развести, важно только понять, что является слабым местом жертвы и владеть некоторой конфиденциальной информацией.
260943181
В данном случае не полицию надо вызывать, а коллегу по работе из соседнего кабинета...
Riptide
С Фифти уан центом. Фифтицентам ...
))))
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