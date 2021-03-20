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Байден рассказал, кто умнее его в Белом доме

Президент США Джо Байден, представляя сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты нового вице-президента Камалу Харрис, заявил, что она умнее его. Высказывание американского лидера приводится 20 марта на официальном сайте Белого дома.

Во время своей поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — подчеркнул президент США.

В ответ Камала Харрис в шутливой форме заметила, что «здесь и добавить больше нечего».

Отметим, что Харрис, занявшая пост вице-президента после победы Байдена на президентских выборах в январе 2021 года, стала первой женщиной и первой «цветной» фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.

Ранее «Фонтанка» писала, что отправляясь в Джорджию, Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу в самолёт.

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Комментарии (3)

Савва Морозов
Скоро Байден:
"Я ухожу".
265102015
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4198 0451 6087 030-вocемь

Заранее большое человеческое спaсибо
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