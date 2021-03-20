Байден рассказал, кто умнее его в Белом доме

Президент США Джо Байден, представляя сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты нового вице-президента Камалу Харрис, заявил, что она умнее его. Высказывание американского лидера приводится 20 марта на официальном сайте Белого дома.



Во время своей поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — подчеркнул президент США.

