Байден рассказал, кто умнее его в Белом доме

Президент США Джо Байден, представляя сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты нового вице-президента Камалу Харрис, заявил, что она умнее его. Высказывание американского лидера приводится 20 марта на официальном сайте Белого дома.
Во время своей поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово Харрис. «И я не должен был этого делать, потому что я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я», — подчеркнул президент США.
В ответ Камала Харрис в шутливой форме заметила, что «здесь и добавить больше нечего».
Отметим, что Харрис, занявшая пост вице-президента после победы Байдена на президентских выборах в январе 2021 года, стала первой женщиной и первой «цветной» фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
Ранее «Фонтанка» писала, что отправляясь в Джорджию, Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу в самолёт.