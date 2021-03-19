С трудом далась 78-летнему президенту США Джозефу Байдену посадка на самолёт в Джорджию. Он несколько раз споткнулся, взбираясь по ступеням Air Force One в пятницу, 19 марта.
Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021
Главнокомандующий держался за перила, когда он дважды споткнулся, а затем упал в третий раз, поднимаясь по лестнице самолета на Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США
Поднявшись, он быстро смахнул пыль со своего колена, прежде чем, наконец, добраться до вершины трапа. Затем поприветствовал провожающих, прежде чем зайти в салон, чтобы вылететь в Джорджию.
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд поспешила заверить, что глава государства не пострадал.
«Я знаю, что люди видели, как президент Байден поскользнулся, поднимаясь по трапу, но я рада сообщить, что с ним все в порядке, и ему даже не потребовалось никакого внимания со стороны медицинской бригады, которая путешествует с ним. Не более, чем оплошность на лестнице», — написала она в Twitter.
Как отмечает FoxNews, лучшие американские лидеры оказывались в подобной ситуации. Бывший вице-президент Майк Пенс в прошлом году споткнулся при посадке в самолет Air Force 2. А предыдущий начальник Байдена, бывший президент Барак Обама, чуть не упал с лестницы Air Force One при высадке из самолета в 2015 году.