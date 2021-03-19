С трудом далась 78-летнему президенту США Джозефу Байдену посадка на самолёт в Джорджию. Он несколько раз споткнулся, взбираясь по ступеням Air Force One в пятницу, 19 марта.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32 — Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021

Главнокомандующий держался за перила, когда он дважды споткнулся, а затем упал в третий раз, поднимаясь по лестнице самолета на Объединённой базе Эндрюс Морской авиации США Поднявшись, он быстро смахнул пыль со своего колена, прежде чем, наконец, добраться до вершины трапа. Затем поприветствовал провожающих, прежде чем зайти в салон, чтобы вылететь в Джорджию.

