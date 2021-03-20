В Совфеде заявили об опасности новой холодной войны из-за Байдена

Новая холодная война может начаться из-за политики президента США Джо Байдена. Такое мнение в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом в эфире телеканала i24news 20 марта выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.



«Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнётся, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять», — цитирует сенатора РИА Новости.



По мнению Пушкова, США «следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания». «Разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности», — отметил он.



Ранее Пушков предположил, что высказывания американского президента в адрес Владимира Путина нацелены на сплочение антироссийской коалиции. Сенатор также отметил, что США, вероятнее всего, предпримут попытку организовать экономическую и политическую осаду России.



Утвердительное высказывание Джо Байдена в ответ на вопрос ABC News, считает ли он Путина «убийцей», обсуждается несколько дней. Российский президент ответил на такую оценку детской дразнилкой, а позже заявил, что готов напрямую поговорить с Байденом в ближайшие дни. Президент США выразил уверенность, что поговорит с Путиным «в какой-то момент».

