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В Совфеде заявили об опасности новой холодной войны из-за Байдена

Новая холодная война может начаться из-за политики президента США Джо Байдена. Такое мнение в беседе с французским обозревателем Кристианом Маларом в эфире телеканала i24news 20 марта выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Да, опасность новой холодной войны действительно существует. Она начнётся, если Байден забудет о том, что Соединенные Штаты не в силах победить Россию. Этот факт они должны принять», — цитирует сенатора РИА Новости.

По мнению Пушкова, США «следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания». «Разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности», — отметил он.

Ранее Пушков предположил, что высказывания американского президента в адрес Владимира Путина нацелены на сплочение антироссийской коалиции. Сенатор также отметил, что США, вероятнее всего, предпримут попытку организовать экономическую и политическую осаду России.

Утвердительное высказывание Джо Байдена в ответ на вопрос ABC News, считает ли он Путина «убийцей», обсуждается несколько дней. Российский президент ответил на такую оценку детской дразнилкой, а позже заявил, что готов напрямую поговорить с Байденом в ближайшие дни. Президент США выразил уверенность, что поговорит с Путиным «в какой-то момент».

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Комментарии (18)

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Ерундой в этом кефирном заведении занимаются, заявления какие то делают маразматичные. Занялись бы лучше пением - времени пение берет самую малость, а пользы от этого пения, между прочим, целый вагон. Какая прелесть бы была - старушка Матвиенко или там Нарусова запевает Однозвучно звенит колокольчик, а потертые мажоры типа этого Пушкова - динь-динь-динь хором.
zauberelefant
А что в прошлой холодной войне мы тоже победили? Или нам можно историю переписывать?
Igor_VS
Совфед- это несерьезная организация. Им разрешили говорить что угодно. Их даже Путин не слушает.
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