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Байден переговорит с Путиным «в какой-то момент»

Президент Соединённых штатов Америки Джозеф Байден не стал называть дату возможной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но, по его словам, когда-то это должно произойти.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — приводит 19 марта РИА Новости слова лидера США, сказанные им журналистам президентского пула 19 марта.

Утвердительное высказывание Байдена в ответ на вопрос ABC News, считает ли он Путина «убийцей», обсуждается третий день подряд. Российский президент ответил на такую оценку детской дразнилкой, а позже заявил, что готов напрямую поговорить с Байденом в ближайшие дни.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
"Ожидайте, вам ответит первый освободившийся оператор."©
265078972
Вот интересно: Дед Бидон - Президент той самой Америки, которая когда-то смеялась над нашим Брежневым или какой-то другой?
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