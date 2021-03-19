Байден переговорит с Путиным «в какой-то момент»

Президент Соединённых штатов Америки Джозеф Байден не стал называть дату возможной беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но, по его словам, когда-то это должно произойти.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — приводит 19 марта РИА Новости слова лидера США, сказанные им журналистам президентского пула 19 марта.



Утвердительное высказывание Байдена в ответ на вопрос ABC News, считает ли он Путина «убийцей», обсуждается третий день подряд. Российский президент ответил на такую оценку детской дразнилкой, а позже заявил, что готов напрямую поговорить с Байденом в ближайшие дни.