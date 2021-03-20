Доживём до понедельника. Роскосмос снова отложил запуск «Союза» с Байконура

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур снова перенесён. Теперь на понедельник. Об этом 20 марта сообщили в «Роскосмосе».



«На космодроме Байконур 20 марта 2021 года состоялось заседание комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения «Союз-2.1а» после выявленной сегодня утром технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, члены Госкомиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

