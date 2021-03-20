Запуск ракеты «Союз» с Байконура перенесли на сутки из-за скачка напряжения

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур перенесли на резервную дату — 21 марта. Причиной переноса стал зафиксированный перед стартом скачок напряжения, поэтому «решили не рисковать». Об этом со ссылкой на главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина 20 марта сообщает РИА Новости.



Уточняется, что резервное время старта на следующий день по планам Роскосмоса будет таким же — 09:07 мск. Ракета должна стартовать с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что в 09:16 мск разгонный блок «Фрегат» отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.

