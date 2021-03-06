Роскосмос потратит миллиард на повышение надежности разгонных блоков и ракеты-носителя «Протон-М»

Конкурс по отбору головного подрядчика был объявлен Роскосмосом в пятницу, 5 марта. Задача сформулирована как «Поддержание надежности ракетно-космической техники, находящейся в серийном производстве и эксплуатации в 2021 — 2025 годах». Окончание подачи заявок намечено на 31 марта.

Госкорпорация «Роскосмос» объявила конкурс на доработку элементов ракетно-космической техники для повышения их надежности. Речь идет о двух основных разгонных блоках и ракете-носителе «Протон-М». До ноября 2025 года на это планируется потратить 1,03 млрд рублей.

Согласно обнародованной части конкурсной документации (она была разработана еще в прошлом году), победителю будет необходимо доработать составные части ракетно-космической техники, в том числе, в части применения новых материалов, комплектующих, полуфабрикатов и элементной базы с повышенными характеристиками надежности.

В рамках исполнения этого заказа будет необходимо откорректировать конструкторскую и технологическую документацию по результатам доработок, устранения несоответствий, отказов и опыта производства, испытаний и эксплуатации космической техники. Также надо будет собрать и проанализировать все данные об отказах, неисправностях и дефектах, выявленных в процессе серийного производства и эксплуатации.

Повышать надежность планируется на разгонных блоках «Фрегат» и «Бриз-М». Первый в основном используется для выведения на орбиту ракет-носителей среднего класса «Союз». Второй — в связке «Протоном-М» тяжелого класса.