Инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району Петербурга остановили «Фольксваген», водитель которого предъявил узбекское водительское удостоверение с явными признаками подделки. Об этом 20 марта сообщается в паблике «Дорожный инспектор». Мужчина, сидевший за рулём, не стал скрывать, что корочки купил, и даже назвал сумму.



Серый «Фольксваген» был остановлен минувшей ночью у дома 61 по Комендантскому проспекту. Водительское удостоверение инспекторам сразу не понравилось. Владелец рассказал, что купил права за 20 тысяч рублей.

