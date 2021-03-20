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Остановленный в Петербурге водитель рассказал, почём нынче права. Его пассажиры ушли пешком

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Приморскому району Петербурга остановили «Фольксваген», водитель которого предъявил узбекское водительское удостоверение с явными признаками подделки. Об этом 20 марта сообщается в паблике «Дорожный инспектор». Мужчина, сидевший за рулём, не стал скрывать, что корочки купил, и даже назвал сумму.

Серый «Фольксваген» был остановлен минувшей ночью у дома 61 по Комендантскому проспекту. Водительское удостоверение инспекторам сразу не понравилось. Владелец рассказал, что купил права за 20 тысяч рублей.

Пассажирам в итоге пришлось идти до дома пешком, а 21-летний водитель был доставлен в отдел полиции. Ему грозит статья о подделке документов.

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Комментарии (3)

265048588
У нас права стоят дороже.
AlBerkut
Не подделка документов, а использование заведомо подложного документа!
Есть доказательства, что он их сам подделал? Нет? Значит только использование...
Avan Avanesov
"почём нынче стоят права"
Может быть, "почем права" или "сколько стоят права"?
Похоже земляки того водителя уже и в редакции
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