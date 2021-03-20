Новый запуск прототипа корабля Илона Маска Starship состоится не ранее 24 марта

Испытательный полёт нового прототипа американского космического корабля многоразового использования Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полётов на Луну и Марс, планируется осуществить не ранее 24 марта. Об этом сообщил специализированный сайт Next Spaceflight.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что «SN11 почти готов к полету».
На прошлой неделе Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) был установлен на стартовой площадке полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
До запуска должны состояться статические огневые испытания двигателей корабля, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.
Напомним, что предыдущий запуск прототипа Starship SN10 состоялся 3 марта. Корабль смог приземлиться, однако позже взорвался от полученных повреждений. Сам Илон Маск тем не менее остался доволен этим запуском.