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Новый запуск прототипа корабля Илона Маска Starship состоится не ранее 24 марта

Испытательный полёт нового прототипа американского космического корабля многоразового использования Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полётов на Луну и Марс, планируется осуществить не ранее 24 марта. Об этом сообщил специализированный сайт Next Spaceflight.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что «SN11 почти готов к полету».

На прошлой неделе Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) был установлен на стартовой площадке полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

До запуска должны состояться статические огневые испытания двигателей корабля, позитивные результаты которых позволят принять решение о проведении испытательного старта.

Напомним, что предыдущий запуск прототипа Starship SN10 состоялся 3 марта. Корабль смог приземлиться, однако позже взорвался от полученных повреждений. Сам Илон Маск тем не менее остался доволен этим запуском.

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