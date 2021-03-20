Новый запуск прототипа корабля Илона Маска Starship состоится не ранее 24 марта

Испытательный полёт нового прототипа американского космического корабля многоразового использования Starship компании SpaceX, разрабатываемого для пилотируемых полётов на Луну и Марс, планируется осуществить не ранее 24 марта. Об этом сообщил специализированный сайт Next Spaceflight.



Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что «SN11 почти готов к полету».



На прошлой неделе Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) был установлен на стартовой площадке полигона в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

