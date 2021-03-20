Испытания «Спутника V» против штаммов коронавируса проведут в Риме

В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса. Об этом со ссылкой на губернатора итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти 20 марта сообщила местная газета Repubblica.

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с Институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», — приводит издание слова губернатора. Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), но речь шла о соответствующей сертификации для последующего использования вакцины на территории ЕС и Италии.

