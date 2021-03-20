Полиция в Амстердаме (Нидерланды) применила водомёты для разгона протестующих против COVID-ограничений. Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек, сообщает 20 марта РИА Новости.

В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре другого голландского города — Гааги. Тогда местная полиция тоже применила водомёты. На акции было задержано около двух десятков человек.

Сотрудники правоохранительных органов сначала призвали протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, были вынуждены применить спецсредства.

В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 4:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.



Ранее «Фонтанка» писала, что в середине февраля Окружной суд в Гааге своим решением постановил отменить комендантский час в стране.

