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Протестующих против COVID-ограничений в Амстердаме разогнали водомётами

Полиция в Амстердаме (Нидерланды) применила водомёты для разгона протестующих против COVID-ограничений. Демонстрация против ограничительных мер проходит на Музейной площади, в ней принимают участие более 250 человек, сообщает 20 марта РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов сначала призвали протестующих покинуть площадь, а когда они отказались, были вынуждены применить спецсредства.

В прошлые выходные демонстрация против COVID-ограничений и вакцинации прошла в центре другого голландского города — Гааги. Тогда местная полиция тоже применила водомёты. На акции было задержано около двух десятков человек.

В начале марта власти Нидерландов объявили о продлении до конца месяца комендантского часа, который действует с 21:00 до 4:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

Ранее «Фонтанка» писала, что в середине февраля Окружной суд в Гааге своим решением постановил отменить комендантский час в стране.

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Комментарии (6)

263836471
А чё в цистерны с водичкой добавляли, этиловый антисептик???
VF812
Ужасы какие ужасные!! Куда ПАСя смотрит, это ж произвол!!
bluxer
Это правильный, демократический разгон.
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