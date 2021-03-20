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В Финском заливе спасли дрейфовавших на льдине рыбаков. Их оказалось почти вдвое больше

Сотрудники МЧС по Ленинградской области завершили операцию по спасению дрейфовавших на льдине в акватории Финского залива в Кингисеппском районе рыбаков. В общей сложности в спасательной операции было задействовано 10 единиц техники и 32 человека личного состава.

Как уточнили 20 марта в региональном управлении МЧС, на льдине оказалось не 50 рыбаков, как сообщалось ранее, а намного больше. В процессе облёта территории были обнаружены ещё 39 любителей подлёдного лова. Все они были доставлены на берег вертолётами и катерами на воздушной подушке. На данный момент спасено порядка 90 человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что для спасения рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине в районе населённого пункта Старое Гарколово, были задействованы вертолёт Ми-8, буксир «Союз» и ледокол погранслужбы ФСБ «Капитан Плахин» из порта «Усть-Луга».

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Комментарии (2)

Rozenkrantz
два уточняющих вопроса: 1. зачем спасли? всё равно завтра опять на лёд полезут 2. почему бесплатно спасли?
bluxer
папанинцы хреновы, горе-рыбоеды!
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