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В Финском заливе на льдине дрейфуют 50 рыбаков. На помощь к ним спешат вертолёт, буксир и ледокол

В акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленобласти днём 20 марта развернулась операция по спасению 50 рыбаков, которые оторвались на льдине и дрейфуют в настоящий момент примерно в двух километрах от берега.

Как сообщает информационный портал 47news, в спасательной операции задействованы более трёх десятков человек и 10 единиц техники.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"
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Сигнал о происшествии у деревни Старое Гарколово поступил в начале десятого утра 20 марта. На помощь дрейфующим на льдине рыбакам отправлены спасатели из АСФ «Лебяжье» на судне на воздушной подушке, а также вертолёт Ми-8, буксир «Союз» и ледокол погрануправления ФСБ «Капитан Плахин» из Усть-Луги.

Напомним, что в начале марта для спасения двух рыбаков, застрявших на льдине в Ломоносовском районе, также задействовали вертолёт МЧС.

Фото: фото из телеграм-канала "Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер |"

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Комментарии (28)

265096567
непонятно зачем ледокол нужен,
icemaker надо посылать
AlBerkut
Ну никогда такого не было, и вдруг опять...
Есть КоАП, в него госдура регулярно вносит изменения. И? А сей категории штрафик хоть как-то сопоставимые со степенью общественной опасности?
Ну и эвакуировали можно на остров... Необитаемый... А что, земля? Земля! 😂😂😂
Pilat
Всегда было интересно, а почему рыбаки сами не берут с собой надувные лодки?
Если скооперироваться втроем, то вполне можно все притаранить.
А уж если на машине приезжают и подавно.
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