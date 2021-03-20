Как сообщает информационный портал 47news, в спасательной операции задействованы более трёх десятков человек и 10 единиц техники.

Сигнал о происшествии у деревни Старое Гарколово поступил в начале десятого утра 20 марта. На помощь дрейфующим на льдине рыбакам отправлены спасатели из АСФ «Лебяжье» на судне на воздушной подушке, а также вертолёт Ми-8, буксир «Союз» и ледокол погрануправления ФСБ «Капитан Плахин» из Усть-Луги.



Напомним, что в начале марта для спасения двух рыбаков, застрявших на льдине в Ломоносовском районе, также задействовали вертолёт МЧС.

