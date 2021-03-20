«Это атака на доходы граждан и прибыль компаний». Дерипаска раскритиковал ЦБ за повышение ключевой ставки

По мнению Дерипаски, действия регулятора за предыдущие пять лет «привели к отставке достаточно либерального правительства Медведева». «Теперь ЦБ решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу из-за отсутствия увеличения доходов беднейших граждан страны на фоне восстановительного роста, который продемонстрирует мировая экономика», — отметил он.

Промышленник, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска выступил с критикой Центробанка РФ из-за повышения ключевой ставки. «Решение ЦБ о повышении ставки — это атака на доходы граждан и прибыль компаний. Причем, очевидно, оно преследует уже не экономические, а политические цели», — написал он 20 марта в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, «граждане уже не верят «завтракам», а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России». Западные «партнеры» «не преминут воспользоваться ситуацией и ещё сильнее подлить масла в огонь социального недовольства, бодря оппозицию», — добавил Дерипаска.



Напомним, что 19 марта Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 4,25 до 4,5% годовых. Это сделано впервые с декабря 2018 года.



До этого, с середины 2019 года, Центробанк девять раз снижал ключевую ставку. Последнее снижение — на 0,25 процентного пункта — произошло в июле 2020 года.



Ключевая ставка — это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.

