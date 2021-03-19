Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5% из-за растущей инфляции

Банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку. Теперь она составит 4,5%. На решении регулятора отразились темпы восстановления спроса и превысившая его ожидания инфляция.



Совет директоров Центробанка 19 марта решил поднять учетную ставку с 4,25% до 4,5% годовых. Из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления регулятор вынужден вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. В первом квартале 2021 года потребительские цены в России растут быстрее ожиданий ЦБ.