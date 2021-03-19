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Центробанк поднял ключевую ставку до 4,5% из-за растущей инфляции

Банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку. Теперь она составит 4,5%. На решении регулятора отразились темпы восстановления спроса и превысившая его ожидания инфляция.

Совет директоров Центробанка 19 марта решил поднять учетную ставку с 4,25% до 4,5% годовых. Из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления регулятор вынужден вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. В первом квартале 2021 года потребительские цены в России растут быстрее ожиданий ЦБ.

«Ожидания по внешнему спросу также улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», — сказано в сообщении Банка России.

ЦБ повысил учетную ставку впервые с конца 2018 года. Тогда она находилась на уровне 7,75% годовых.

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