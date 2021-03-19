Москвичи получат электронные паспорта в конце года. Остальным россиянам придется подождать

Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, по всей России такая возможность должна появиться до 1 июля 2023. Об этом говорится в проекте указа президента РФ о введении подобных документов, опубликованном министерством цифрового развития 19 марта.



Ранее в МВД говорили, что электронный паспорт «будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки». Дополнять новый документ будет мобильное приложение — его можно будет использовать при походах в МФЦ, покупке алкоголя и табака, а также заключении трудовых договоров.

