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Москвичи получат электронные паспорта в конце года. Остальным россиянам придется подождать

Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, по всей России такая возможность должна появиться до 1 июля 2023. Об этом говорится в проекте указа президента РФ о введении подобных документов, опубликованном министерством цифрового развития 19 марта.

Ранее в МВД говорили, что электронный паспорт «будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки». Дополнять новый документ будет мобильное приложение — его можно будет использовать при походах в МФЦ, покупке алкоголя и табака, а также заключении трудовых договоров.

В МВД описывали новый паспорт, как пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем российского производства.

Отметим, в Минцифры рассчитывали начать эксперимент с электронными паспортами с 1 июля 2020 года.

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Комментарии (5)

Evil_Dogooder
"Где электроэнергию оплатили, там и предъявляйте"
264958451
Теперь оформить левые кредиты станет еще легче :((( Крайне не советую получать такой "электронный" паспорт
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