Ирландский боец Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который 19 марта окончательно объявил о завершении карьеры. В своем инстаграме ирландец пожелал бывшему сопернику хорошего отдыха.
«Счастливой пенсии, парень. Никогда не забывай, кто пришёл в игру и сделал тебя. Прямо из моих ирландских яиц. Помните, ребята, если вы ненавидите гонять вес настолько сильно, всё, что нужно сделать, просто сменить весовую категорию», — написал Конор на своей странице в «Инстаграме».
Нурмагомедов ушел в статусе действующего чемпиона UFC. За вакантный чемпионский поя 15 мая на турнире UFC 262 сразятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.
В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.