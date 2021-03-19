За нарушения промышленной безопасности Ростехнадзор оштрафовал предприятия в Арктике на 15 млн рублей

«В общей сложности мы выявили 3626 нарушений требований промышленной безопасности, возбудили 219 административных дел. Общая сумма административных штрафов — около 15 млн рублей, из них 12,08 млн рублей [наложено] на юридических лиц и 2,825 млн на должностных лиц», — процитировало издание Алёшина.

Ростехнадзор выявил три тысячи нарушений промышленной безопасности в ходе проверки нефтебаз в Арктике. Хотя общая сумма административных штрафов составила около 15 млн рублей, на устранение нарушений уйдут миллиарды. Об этом 19 марта сообщило ТАСС со ссылкой на главу ведомства Алексея Алёшина.

Агентство уточняет, что всего было проверено 3874 резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов. 78% из них оказались в хорошем состоянии, 10% — не в полной мере соответствовали требованиям и сейчас находятся в эксплуатации с ограничениями, 12% — выведены из эксплуатации из-за неисправности.

«На сумму штрафа смотреть особо не надо, потому что на те нарушения, которые мы выявили, мы выдали предписания, их надо устранять. А вот на устранение этих нарушений денег потребуется гораздо больше, чем штрафов, речь там пойдет уже о миллиардах рублей», — сказал Алёшин.

По данным издания, в ходе проверки Ростехнадзор выявил 25 случаев потенциально опасных не только для окружающей среды, но и для жизни и здоровья людей. В 11 случаев из 25 всё закончились выведением из эксплуатации опасных производственных объектов на 90 суток по решению суда.

«Поговорим про отстающих и про опережающих [по ликвидации нарушений] примерно через 2–2,5 месяца, потому что сейчас они начали выполнять, а мы начали проверять, как выполняются наши предписания. Поэтому по итогам как раз проверок, которые мы получим, как они исправили наши предписания, вот тогда я с удовольствием расскажу, кто является лидером, а кто является отстающим», — сказал Алёшин.