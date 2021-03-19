Лукашенко назвал «достойных кандидатов» на пост президента Белоруссии после него

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, может возглавить страну после следующих выборов. Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».



В числе возможных преемников Лукашенко упомянул собственного помощника по Гродненской области Юрия Караева и губернатора этого региона Владимира Караника. Глава Белоруссии отметил, оба они «достойные, знающие страну» кандидаты, которые смогут конкурировать между собой.



«Транзит власти один: выборы — народ избрал. Все. <...> Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. <...> Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», — презентовал потенциальных кандидатов в президенты Лукашенко.

