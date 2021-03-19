FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Лукашенко назвал «достойных кандидатов» на пост президента Белоруссии после него

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал имена тех, кто, по его мнению, может возглавить страну после следующих выборов. Видеофрагмент его речи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

В числе возможных преемников Лукашенко упомянул собственного помощника по Гродненской области Юрия Караева и губернатора этого региона Владимира Караника. Глава Белоруссии отметил, оба они «достойные, знающие страну» кандидаты, которые смогут конкурировать между собой.

«Транзит власти один: выборы — народ избрал. Все. <...> Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами. <...> Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», — презентовал потенциальных кандидатов в президенты Лукашенко.

При этом он отметил, что не рассчитывает на то, что страну после него возглавят его дети.

Согласно календарю на сайте белорусского ЦИК, следующие президентские выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее «Фонтанка» писала об обещании Александра Лукашенко, что у белорусов «будут другие президенты». Пока же гражданам страны он посоветовал «набраться терпения».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
Даже Лукаш уже понял что пора валить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний