Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты. «А сейчас просто наберитесь терпения»

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область пообещал жителям Белоруссии другого президента, но не сейчас, а пока нужно набраться терпения. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба главы республики.



«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко.

Массовые протесты началась в белорусских городах в начале августа прошлого года после того, как были объявлены результаты голосования на президентских выборах. По их итогам победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько месяцев протестующих жёстко задерживали, сажали в изоляторы, а затем решали их судьбу в судах. ЕС отреагировал на ситуацию в стране санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента Белоруссии.