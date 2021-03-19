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Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты. «А сейчас просто наберитесь терпения»

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область пообещал жителям Белоруссии другого президента, но не сейчас, а пока нужно набраться терпения. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба главы республики.

«Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймёте. А сейчас просто наберитесь терпения», — сказал Лукашенко.

Массовые протесты началась в белорусских городах в начале августа прошлого года после того, как были объявлены результаты голосования на президентских выборах. По их итогам победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несколько месяцев протестующих жёстко задерживали, сажали в изоляторы, а затем решали их судьбу в судах. ЕС отреагировал на ситуацию в стране санкциями. Россия заявила, что поддерживает легитимного президента Белоруссии.

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Комментарии (6)

263836471
Меня больше их "пятая колонна" в СПб волнует, которая продаёт тут так называемые "белорусские товары", особенно морепродукты и бананы - что это за ...нь и чем они нас травят?
260569221
Типа «терпилы»?))))
lamer
Хочется пожелать крепкого здоровья, ясных мыслей и долгой жизни президенту республики Беларусь - Александру Григорьевичу Лукашенко.
Ну да, новые президенты напрезидентят мама не горюй.
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