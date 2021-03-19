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ФГУП, обслуживающее администрацию президента, потратит 15 млн на сигареты и презервативы «Шашка-невидимка»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации» заключило договор на поставку табачных и резиновых изделий.

Фото: Bruno|Germany/ Pixabay.com
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По информации портала госзакупок, договор заключён 15 марта. В списке три десятка наименований сигарет, сигарилл и стиков для айкос, четыре вида зажигалок и презервативы производства Китая и Таиланда. Так, предприятию потребовались Durex, Contex, «Гусарские», «Любить по-русски» и совсем неожиданные «Неваляшка. Шашка-невидимка», пишут 19 марта «Открытые медиа».

На контрацептивы в количестве 2 306 штук ФГУП готово потратить 726 тысяч рублей. На все товары выделят 15 миллионов рублей. Для кого предназначена закупка, не указано.

ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» создано в 1993 году. Предприятие занимается материально-техническим обеспечением деятельности администрации президента, а также организаций и физических лиц, обеспечение которых возложено на Управделами президента.

Фото: Bruno|Germany/ Pixabay.com

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Комментарии (16)

Romamenn
Похоже администрации президента предстоит много "работы", особенно с разными несогласными. Главное чтобы они не забыли что среди них есть дети...
Kot Piter
Готовят бутылки для своих подопечных! =DDDD
снегурочка
Шалунишки😀
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