ФГУП, обслуживающее администрацию президента, потратит 15 млн на сигареты и презервативы «Шашка-невидимка»

По информации портала госзакупок, договор заключён 15 марта. В списке три десятка наименований сигарет, сигарилл и стиков для айкос, четыре вида зажигалок и презервативы производства Китая и Таиланда. Так, предприятию потребовались Durex, Contex, «Гусарские», «Любить по-русски» и совсем неожиданные «Неваляшка. Шашка-невидимка», пишут 19 марта «Открытые медиа».



На контрацептивы в количестве 2 306 штук ФГУП готово потратить 726 тысяч рублей. На все товары выделят 15 миллионов рублей. Для кого предназначена закупка, не указано.