Депутаты купчинского МО увидели рекламу порнофильмов в футболке с одноименной музыкальной группой. И пожаловались на ее владельца в прокуратуру

Шестеро депутатов муниципального образования №72 пожаловались на своих оппозиционных коллег по совету в прокуратуру. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 19 марта рассказал объект жалобы, депутат Владимир Волохонский. В футболке с названием известной музыкальной группы жалобщики увидели «рекламу порнофильмов», а в репортаже с январских митингов — трансляцию призыва к свержению власти.



Заявление написали депутаты Алексей Щербаков, Олег Соколов, Светлана Зайцева, Фрол Бобров, Тамара Бородина и Ольга Васильева. Они перечисляют, что Волохонский 22 января опубликовал памятку, как не быть задержанным на акции протеста, а на следующий день — видео. Кроме того, видео выложили в «Новостях Купчино», где глава МО Павел Швец комментирует происходящее. Тем самым, считают заявители, он «возможно, корректирует все действия» через Интернет.