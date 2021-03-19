Депутаты купчинского МО увидели рекламу порнофильмов в футболке с одноименной музыкальной группой. И пожаловались на ее владельца в прокуратуру

Шестеро депутатов муниципального образования №72 пожаловались на своих оппозиционных коллег по совету в прокуратуру. Об этом на своей странице «ВКонтакте» 19 марта рассказал объект жалобы, депутат Владимир Волохонский. В футболке с названием известной музыкальной группы жалобщики увидели «рекламу порнофильмов», а в репортаже с январских митингов — трансляцию призыва к свержению власти.
Заявление написали депутаты Алексей Щербаков, Олег Соколов, Светлана Зайцева, Фрол Бобров, Тамара Бородина и Ольга Васильева. Они перечисляют, что Волохонский 22 января опубликовал памятку, как не быть задержанным на акции протеста, а на следующий день — видео. Кроме того, видео выложили в «Новостях Купчино», где глава МО Павел Швец комментирует происходящее. Тем самым, считают заявители, он «возможно, корректирует все действия» через Интернет.
Заявление, отправленное в прокуратуру, передали в МВД, рассказал Волохонский «Фонтанке». Народный избранник накануне побывал в местном отделе для дачи объяснений.
Претензии предъявили и к декабрьскому эфиру, где Волохонский появился в футболке с изображением мерча и названием группы «Порнофильмы». Эфир затрагивал тему надземных переходов «краб» и «креветка» на проспекте Славы. Однако в депутатском одеянии его коллеги увидели рекламу одноименной продукции «взрослого» назначения и опороченные «честь и достоинство муниципалитета». «Полиция даже сама нашла, что такая футболка открыто продается», — объяснил депутат.
В жалобах на публикацию видео Волохонский также не увидел оснований. «Мне предъявить-то особо нечего. Там видео из серии, что люди проходят по очереди мимо камеры и говорят «Россия будет свободной», а я говорю, что купчинцы едут в центр города гулять. Там нет ни слова ни про Навального, ни про какие бы то ни было акции протеста», — прокомментировал депутат.