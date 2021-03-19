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Банк России: льготная ипотека может быть продлена только до конца 2021 года и там, где жилье подорожало не значительно

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% годовых можно продлить только до конца 2021 года и только в регионах, где она не привела к высокому росту цен.

Как сообщила Набиуллина на пресс-конференции 19 марта, Центробанк направил в правительство список регионов, где, с его точки зрения, возможно продлить льготную ипотеку, но лишь до конца года. При этом регулятор опирался на такие критерии, как темпы роста цен на жилье и наличие «запаса предложения».

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ готов обсуждать критерии и список субъектов. По ее мнению, сохранить программу можно лишь в тех регионах, где она не привела к негативным эффектам, в том числе к снижению доступности жилья, разгону цен и формированию «ипотечного пузыря».

«Основная цель этой программы — помочь людям приобрести жилье. Если это превращается просто в рост цен, даже при низких процентных ставках, когда цена жилья растет, людям это жилье становится менее доступно», — сказала председатель ЦБ.

Она напомнила, что за год стоимость жилья на первичном рынке в среднем по России выросла на 12%, что в два раза выше инфляции. При этом в Петербурге средняя цена «квадрата» выросла на 26%, а в Ленобласти — на 23%. С декабря 2020-го по март 2021 года жилье в Петербурге подорожало.

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Комментарии (1)

265096462
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