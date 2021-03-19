Банк России: льготная ипотека может быть продлена только до конца 2021 года и там, где жилье подорожало не значительно

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки под 6,5% годовых можно продлить только до конца 2021 года и только в регионах, где она не привела к высокому росту цен.



Как сообщила Набиуллина на пресс-конференции 19 марта, Центробанк направил в правительство список регионов, где, с его точки зрения, возможно продлить льготную ипотеку, но лишь до конца года. При этом регулятор опирался на такие критерии, как темпы роста цен на жилье и наличие «запаса предложения».

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ готов обсуждать критерии и список субъектов. По ее мнению, сохранить программу можно лишь в тех регионах, где она не привела к негативным эффектам, в том числе к снижению доступности жилья, разгону цен и формированию «ипотечного пузыря».