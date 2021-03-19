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Путин назначил пятерых членов ЦИК по квоте. В состав вошли член СПЧ, выходец из Кремля и глава Общественной палаты

Владимир Путин указом назначил пятерых членов Центральной избирательной комиссии России, сообщает 19 марта официальный телеграм-канал ЦИК. Из предыдущего состава место сохранила Элла Памфилова.

Кроме действующей главы комиссии по квоте главы государства были назначены руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член президентского совета по правам человека Игорь Борисов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

Напомним, в феврале пятерки членов Центризбиркома по квотам назначили Госдума и Совет Федерации.

В числе «новичков» — глава аппарата фракции «Единой России» Константин Мазуревский, Александр Курдюмов (от ЛДПР), руководитель избиркома Орловской области Людмила Маркина и бывший председатель комиссии Московской области, глава городского округа Красногорск Эльмир Хаймурзин.

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Комментарии (1)

265096462
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