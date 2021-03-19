«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

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Экосистема недвижимости «Метр квадратный» объединяет сервисы для выбора и покупки жилья в режиме онлайн. Чтобы воспользоваться ими, необходимо зайти на сайт m2.ru. Там представлено более 140 тысяч квартир и комнат Московского региона, Петербурга и Ленинградской области. «Запуская в 2019 году экосистему, мы планировали представить рынку цифровой сервис для персонализированного подбора, покупки и регистрации недвижимости. За полтора года работы подключили к платформе более 1000 застройщиков, 19 банков и более 2000 агентств. Теперь мы представляем клиентам единый ресурс, на котором можно не только выбрать и приобрести квартиру онлайн, но также воспользоваться дополнительными услугами для переезда, ремонта или обустройства жилья»,— комментирует генеральный директор «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.



За 2020 год на платформе прошло около 43 тысяч сделок более чем на 160 млрд рублей.

«Сегодня мы начинаем работать с розничными клиентами, которые смогут купить или продать квартиру через наш ресурс. Рассчитываем, что выход в новый сегмент бизнеса позволит нам уже к концу года увеличить количество сделок с недвижимостью до 260 тысяч», — добавляет Вячеслав Дусалеев.

Выбрав объект, покупатель может воспользоваться сервисами для его приобретения:

— оформлением ипотечного кредита в 19 банках-партнерах, — безопасным проведением расчетов для покупки, — продуктом «Защита сделки» (предполагает возврат стоимости квартиры при возникновении проблем с правом собственности), — электронной регистрацией прав собственности.

Также сайт m2.ru предлагает различные услуги по ремонту.

Цифровизация продуктов и сервисов — приоритетная задача Группы ВТБ. В 2020 году банк первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, оформив 1,5 тысячи кредитов на 7,5 млрд рублей. По итогам 2021-го планирует оформлять уже каждый шестой жилищный кредит без визита клиента в офис и принимать дистанционно каждую вторую заявку. К 2022 году ВТБ предложит клиентам 100% всех розничных кредитных продуктов в цифровом формате.



ПАО Банк ВТБ, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 8 июля 2015 года, регистрационный номер — 1000.

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