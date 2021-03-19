Петербуржцев ждут снежные выходные. Синоптики прогнозируют метель

Петербуржцам рассказали, какая погода ожидается в городе в предстоящие выходные дни. Об этом 19 марта со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает городское управление МЧС.



Как отмечает ведомство, в субботу, 20 марта, в Северной столице снова выпадет снег, переходящий в метель. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистов и пешеходов также предупреждают о гололедице.

Несмотря на календарную весну, снег идёт в Петербурге уже несколько дней. Ранее главный синоптик города сообщил, что ждать тёплой погоды осталось недолго: её наступление прогнозируют с середины следующей недели.