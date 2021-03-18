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Зима отказывается покидать Петербург. Мартовский снегопад — в объективе фотографа «Фонтанки»

Зима по-прежнему не сдаётся. В Петербурге снова выпал снег, несмотря на календарную весну. Фотограф «Фонтанки» понаблюдал за кружением белых хлопьев и реакцией горожан на выпавшие осадки.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в городе 18 марта определяет тыловая часть далёкого южного циклона. В Северной столице облачно, однако минувшим днём жителям некоторых районов даже удалось увидеть солнце. Температура воздуха составляет от -1 до +1 градусов. Порывы северо-западного ветра не превышают 4–9 метров в секунду.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», мартовский снегопад отразился на транспортной ситуации в Петербурге. По состоянию на 18:30 в городе фиксируют пробки 8 баллов, что на один балл больше, чем обычно вечером в четверг. Ожидается, что обстановка на дорогах начнёт меняться в ближайший час и к 20:00 пробки достигнут 5 баллов.

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Ранее «Фонтанка» поговорила с главным синоптиком города Александром Колесовым и узнала, когда в Северной столице наступит настоящая весна.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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